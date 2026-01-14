HABER

Zonguldak'ta kahreden olay: Elma yerken canından oldu!

Zonguldak’ta evinde eşiyle birlikte meyve yerken nefes borusuna elma parçası kaçan güvenlik görevlisi Nazmiye Esen hayatını kaybetti. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan 45 yaşındaki güvenlik görevlisi kadın, çalıştığı kurumun önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti Kozlu ilçesinde toprağa verilecek.

Kahreden olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte evde elma yedikleri sırada Nazmiye Esen’in nefes borusuna parça kaçtı.

ELMA PARÇASI CANINDAN ETTİ

Nefes alamayan Esen için eşi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Nazmiye Esen, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan 45 yaşındaki Esen, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Elma parçasının Nazmiye Esen’in nefes borusunu tıkadığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmiye Esen, bugün kurum önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti Kozlu ilçesinde toprağa verilecek. Kaynak: DHA

