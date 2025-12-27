Zonguldak'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Çaycuma-Perşembe karayolunun Koramanlar köyü mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddialara göre, Perşembe beldesi istikametinden seyir halindeki sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyon, kavşakta Arif K. idaresindeki 45 F 3778 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sinan S. (42) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Arif K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır