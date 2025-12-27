HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kamyon ile otomobilin çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Zonguldak'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Çaycuma-Perşembe karayolunun Koramanlar köyü mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddialara göre, Perşembe beldesi istikametinden seyir halindeki sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyon, kavşakta Arif K. idaresindeki 45 F 3778 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sinan S. (42) yaralandı.

Zonguldak ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Arif K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Zonguldak ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı 2

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Emniyet Müdürü, şehit çocukları ile kar topu oynadı: "Kahramanlarımızın emanetleri başımızın tacıdır"Kayseri Emniyet Müdürü, şehit çocukları ile kar topu oynadı: "Kahramanlarımızın emanetleri başımızın tacıdır"
AB'den İsrail'in Somaliland kararına tepkiAB'den İsrail'in Somaliland kararına tepki

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.