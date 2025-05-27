HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı! 4 yaralı

Zonguldak-Kilimli yolunda kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı! 4 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, Zonguldak-Kilimli yolu üzerindeki Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nin 2. tünel çıkışındaki kavşakta yaşandı. İddialara göre, M.C.K. yönetimindeki 10 KY 387 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

AW464358_02

SÜRÜCÜNÜN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Kazada sürücü M.C.K. ile M.G., M.G. ve D.K. yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ile AFAD ekibi sevk edildi.

AW464358_01

ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balkonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Balkonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Yunanistan'da uranyum alarmı! 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildiYunanistan'da uranyum alarmı! 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kaza refüj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

Okan Buruk canlı yayında açıkladı! Osimhen müjdesi...

Okan Buruk canlı yayında açıkladı! Osimhen müjdesi...

Ailesi televizyon programlarına başvurmuştu! Ağaca asılı cansız bedeni bulundu

Ailesi televizyon programlarına başvurmuştu! Ağaca asılı cansız bedeni bulundu

ABD öğrenci vize görüşmelerini durdurdu! Sosyal medya hesapları incelenecek

ABD öğrenci vize görüşmelerini durdurdu! Sosyal medya hesapları incelenecek

Almanya'nın asker kararı sonrası Rusya'dan dikkat çeken hamle

Almanya'nın asker kararı sonrası Rusya'dan dikkat çeken hamle

ABD'den Kovid-19 kararı! O kişiler aşı listesinde olmayacak

ABD'den Kovid-19 kararı! O kişiler aşı listesinde olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.