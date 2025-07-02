Zonguldak’ta madenciler çalışma ücretlerini protesto etti

Zonguldak’ta bir araya gelen maden işçileri, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren kamu çerçeve protokolünde TÜRK-İŞ ile TÜHİS arasında süren görüşmeler kapsamında teklif edilen ücretlere tepki gösterdi. Eyleme, maden ve MTA işçilerinin yanı sıra TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların yöneticileri ile Zonguldak Demokrasi Platformu bileşenleri de katıldı. Madenci Anıtı’nda bir araya gelen maden işçileri adına Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, basın açıklaması yaptı.

"EMEĞİMİZE VE EKMEĞİMİZE YAPILAN SAYGISIZLIKTIR"

Yeşil, “TÜRK-İŞ ile TÜHİS arasında görüşmeler devam ediyor. Sunduğumuz 21 maddelik taslaktan sizin de bildiğiniz gibi hükümetin sadece bir madde üzerinde teklifi oldu. Ücret maddelerini dile bile getirmiyorum. Bu bizim yaptığımız işe, alın terimize, emeğimize ve ekmeğimize yapılan saygısızlıktır. Bizler işçiyiz, bizler emekçiyiz. Bizler sadaka istemiyoruz. Bizler emeğinizim alın terimizin hakkını istiyoruz. Bizler yerin 500 metre altından geldik. Atölyelerde işimizin başındayız. Dağ demeden, sıcak ve soğuk demeden MTA işçileri olarak dağlarda sondaj yapıp maden arıyoruz. Arkadaşlarımız elektrik direkleri tepelerinde gece gündüz emek sarf ediyor, hayatlarını tehlikeye atıyor. Demiryolu işçilerimiz bir sürü emeğin içerisinde. Biz emek sınıfıyız. TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalar adına konuşuyorum. Bizim yaptığımız iş sadece emeğimizin karşılığını istemek. Başka hiçbir derdimiz yok” dedi.

SLOGANLAR ATTILAR

İşçiler, ‘Emeğin Başkenti şanlı Zonguldak’, ‘Direne direne kazanacağız’, ‘İş ekmek yoksa barış da yok’, ‘İşçiyiz haklıyız kazanacağız’, ‘Zafer direnen emekçinin olacak’, sloganları attı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır