Yer: Zonguldak! Whatsapp grubuna saldırı mesajı atan liseli gözaltına alındı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları infial yarattı ve herkesi derinden üzdü. Konu, Türkiye'nin ana gündem maddesi haline gelirken, Zonguldak'ta da tedirgin eden bir hadise yaşandı. sınıf arkadaşlarının bulunduğu Whatsapp grubuna okulda saldırı yapacağına yönelik mesajlar atan lise öğrencisi B.T.A. (17) polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evdeki aramada 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Fener Anadolu Lisesi’nde eğitim gören B.T.A., sınıf arkadaşlarının bulunduğu Whatsapp grubunda Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’takine benzer şekilde okulda saldırı yapacağı yönünde mesajlar atıp tehdit içerikli fotoğraflar paylaştı.

İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Paylaşımlar, öğrenci ve velileri endişelendirdi. İhbar üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, B.T.A.’nın evine operasyon düzenledi.

EVDE 6 KURUSIKI TABANCA MERMİSİ BULUNDU

Evde yapılan aramada, B.T.A.’nın odasında 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. B.T.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE SINIFTA TORPİL PATLATMIŞ

Ev araması sırasında polislerin B.T.A. ile yaptığı ön görüşmede, daha önce Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sınıfın içinde torpil patlatması nedeniyle, disiplin kurulu tarafından okuldan atılarak kaydının Fener Anadolu Lisesi’ne aldırıldığını anlattığı öğrenildi.

'ŞAKA' SAVUNMASI

Ayrıca B.T.A.’nin görüşme sırasında arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla bu tip mesajlar attığını, kurusıkı tabanca mermilerini ise köyden hatıra amaçlı getirdiğini söylediği ifade edildi. Gözaltına alınan öğrencinin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
