Zonguldak'ta otomobile yangın

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak'ta, Sezer Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır