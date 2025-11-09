Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kaymakamlık önünde kendini yaktı

Edinilen bilgiye göre, olay Devrek ilçesindeki kaymakamlık binası önünde meydana geldi. Erol Muhammet G. isimli vatandaş, bilinmeyen bir nedenle kendini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan adam, acı içinde kıvranmaya başladı. Dehşet anlarına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, yanan adamı söndürmek için müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunda yanıklar oluşan Erol Muhammet G.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Güçlükle sedyeye alınan yaralı, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Erol Muhammet G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır