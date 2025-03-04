HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti!

Zonguldak'ta uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.03.2025 23:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaklaşık 7 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, Aktarlar köyünde, Mustafa Karabacak (62) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 7 metre yükseklikten uçarak mezarlığa devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Karabacak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karabacak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gökçebey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Arap Birliği Gazze için bir araya geldi! Mısır Planı kabul edildiArap Birliği Gazze için bir araya geldi! Mısır Planı kabul edildi
Kahramanmaraş'ta yangın faciası: Alev alev yanan ev kül oldu!Kahramanmaraş'ta yangın faciası: Alev alev yanan ev kül oldu!
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak traktör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saklambaç oynayan çocuklar taşların arasında buldu! Oyuncak bebek zannettiler ama gerçek korkunç

Saklambaç oynayan çocuklar taşların arasında buldu! Oyuncak bebek zannettiler ama gerçek korkunç

Yargıtay'dan emsal 'şezlong' kararı: Herkes faydalanabilecek!

Yargıtay'dan emsal 'şezlong' kararı: Herkes faydalanabilecek!

12 yaşındaki çocuğun mektubu cinsel tacizi ortaya çıkardı!

12 yaşındaki çocuğun mektubu cinsel tacizi ortaya çıkardı!

İsrail dünyaya duyurdu! 'Öldürdük'

İsrail dünyaya duyurdu! 'Öldürdük'

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Kahreden olay! Karı-koca hayatını kaybetti, geriye 5 günlük bebekleri kaldı

Kahreden olay! Karı-koca hayatını kaybetti, geriye 5 günlük bebekleri kaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.