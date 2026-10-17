HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak'ta yağış nedeniyle evin duvarı çöktü

Zonguldak'ta 3 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından, kullanılmayan 2 katlı evin duvarı çöktü. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Zonguldak'ta yağış nedeniyle evin duvarı çöktü

Olay, akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak’ta meydana geldi. Kentte 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından, kullanılmayan 2 katlı bir evin duvarı çöktü.

Zonguldak ta yağış nedeniyle evin duvarı çöktü 1

2 KATLI BİR EVİN DUVARI ÇÖKTÜ

İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de tedbir amacıyla olay yerinde bekletildi.
Zonguldak ta yağış nedeniyle evin duvarı çöktü 2

Çökme nedeniyle çevredeki binalar açısından oluşabilecek riskler değerlendirilirken, bazı evlerin tedbir amacıyla tahliye edileceği belirtildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nden Bakan Fidan hakkındaki iddialara yalanlamaTürkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nden Bakan Fidan hakkındaki iddialara yalanlama
Bakan Kurum uyardı: Sağanak yağış yarın da devam edecek Bakan Kurum uyardı: Sağanak yağış yarın da devam edecek

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

9 belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Ankara iddiası olay oldu

9 belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Ankara iddiası olay oldu

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.