Zonguldak'ta yağış nedeniyle evin duvarı çöktü

Olay, akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak’ta meydana geldi. Kentte 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından, kullanılmayan 2 katlı bir evin duvarı çöktü.

2 KATLI BİR EVİN DUVARI ÇÖKTÜ

İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de tedbir amacıyla olay yerinde bekletildi.



Çökme nedeniyle çevredeki binalar açısından oluşabilecek riskler değerlendirilirken, bazı evlerin tedbir amacıyla tahliye edileceği belirtildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır