İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa... Bakan Kurum uyardı: Sağanak yağış yarın da devam edecek

Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesindeki birçok ili vuran aşırı sağanak yağış ve fırtına yarın da etkisini sürdürecek. Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz için turuncu kodlu uyarısı haritası paylaşıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, başta turuncu kodlu illerdeki vatandaşlar olmak üzere herkesi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip etmeyi unutmayalım.
Yarın 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor.
İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip etmeyi unutmayalım. Yarın 1️⃣0️⃣ ilimiz için turuncu, 2️⃣6️⃣ ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor. 🟠 İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı. Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz. @meteoroloji_twi— Murat KURUM (@murat_kurum) October 17, 2026
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