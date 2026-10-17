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İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa... Bakan Kurum uyardı: Sağanak yağış yarın da devam edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak yarın 10 il için turuncu, 26il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Kurum, vatandaşların meteoroloji uyarılarını dikkate almalarını ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını söyledi. Meteoroloji verilerine göre İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı.

İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa... Bakan Kurum uyardı: Sağanak yağış yarın da devam edecek
Mustafa Fidan

Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesindeki birçok ili vuran aşırı sağanak yağış ve fırtına yarın da etkisini sürdürecek. Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz için turuncu kodlu uyarısı haritası paylaşıldı.

İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa... Bakan Kurum uyardı: Sağanak yağış yarın da devam edecek 1

10 İLDE TURUNCU KODLU UYARI: SAĞANAK DEVAM EDECEK

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, başta turuncu kodlu illerdeki vatandaşlar olmak üzere herkesi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa... Bakan Kurum uyardı: Sağanak yağış yarın da devam edecek 2

BAKAN KURUM DUYURDU: "DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN"

Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip etmeyi unutmayalım.

İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa... Bakan Kurum uyardı: Sağanak yağış yarın da devam edecek 3

Yarın 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor.

İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı.

İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa... Bakan Kurum uyardı: Sağanak yağış yarın da devam edecek 4

"TÜM KURUMLARIMIZ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYOR"

Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İstanbul Fırtına sağanak yağış
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