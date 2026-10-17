HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Edirne’de feci kaza! 4 kişi yaralandı

Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edirne’de feci kaza! 4 kişi yaralandı

Kaza, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’na 10 kilometre kala Demirköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve yol kenarındaki çalılık alana yöneldi. Bu sırada karşı yönden gelen kamyonet, tırın kasa kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada tır sürücüsü C.K. ile kamyonetin sürücüsü Ö.T. ve yolcular Y.K. ile R.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, tır kuyruğunda bekleyen araçlar ile güzergahı kullanan diğer araçların geçişi kontrollü şekilde sürdürüldü. Hamzabeyli Sınır Kapısı’na uzanan tır kuyruğunun bölgede trafik yoğunluğuna yol açtığı ve zaman zaman kazalara neden olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne’de feci kaza! 4 kişi yaralandı 1

Edirne’de feci kaza! 4 kişi yaralandı 2

Edirne’de feci kaza! 4 kişi yaralandı 3

Edirne’de feci kaza! 4 kişi yaralandı 4

Edirne’de feci kaza! 4 kişi yaralandı 5

Edirne’de feci kaza! 4 kişi yaralandı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdıKütahya'da mevsimin ilk karı yağdı
İBB davasında karar: 7 kişi tahliye edildiİBB davasında karar: 7 kişi tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.