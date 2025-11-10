HABER

Zonguldak’ta Atatürk saygıyla anıldı

Zonguldak, 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıl dönümünde Zonguldak’ta düzenlenen törenlerle anıldı. Valilik hizmet binası önündeki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Güzel, Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Caner Erken, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, sendika temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri , muharip Gaziler, şehit aileleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Tören kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saatler 09:05’i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
AFAD tarafından kurulan sistem sayesinde tüm mahallelerde sirenler çaldı, cadde ve sokaklarda yürüyenler anında saygı duruşuna geçti. İş yerlerinde çalışanlar, araç sürücüleri ve vatandaşlar iki dakikalık saygı duruşuna katıldı.
Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
