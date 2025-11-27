HABER

Zonguldak’ta narkotik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan narkotik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 2 kilo 600 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 gram esrar, 202 adet ecstasy, 43 karton dolu makaron sigara, 245 paket dolu makaron ve 16 kilo 500 gram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında F.Ç, M.K, O.K ve E.G isimli 4 şüpheliye "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem uygulanırken; G.K, Ş.B, S.K ve A.T isimli 4 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen A.T adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.K, Ş.B ve S.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.Kaynak: İHA

