Zonguldak’ta UMKE tatbikatına katılanlara teşekkür belgesi verildi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye İtfaiye Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Bolu İl Sağlık Müdürlüğünün vermiş oldukları destekleri ile Sağlık Afet Grubu Saha Tatbikatına katılan sağlık personellerine teşekkür belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonunda düzenlenen törenle 2025 yılı yerel düzey saha tatbikatında görev alan sağlık personellerine özverili çalışmalarından dolayı İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mustafa Özkan Gün tarafından teşekkür belgesi verilerek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA