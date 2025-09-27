HABER

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken gözaltındaki şüphelilerden 1’i tutuklandı.

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 136 gram kubar esrar, 20 gram metamfetamin, 18 gram kenevir tohumu, 4 gram sentetik uyuşturucu (bonzai), 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik operasyonunda T.A, F.T, M.A, S.M, A.K. ve S.M. isimli 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda (89) gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. S.M, F.T, M.A. ve T.A. isimli şüphelilere Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, A.K. ve S.M. isimli 2 şüpheli ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen S.M. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.K. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak
