HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak’ta zabıtaya direnen yaşlı adam başını defalarca demir kapıya vurdu

Zonguldak’ta kaldırımda vatandaşların geçişini engelleyerek peçete satmaya çalışan yaşlı adam, denetim yapan zabıta ekiplerine direnerek, kafasını demir kapılara vurdu.

Zonguldak’ta zabıtaya direnen yaşlı adam başını defalarca demir kapıya vurdu

Zonguldak’ta kaldırımda vatandaşların geçişini engelleyerek peçete satmaya çalışan yaşlı adam, denetim yapan zabıta ekiplerine direnerek, kafasını demir kapılara vurdu. Yürekleri ağza getiren o anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Rutin denetim yapan Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımda yere oturarak peçete satan yaşlı bir adamı vatandaşların geçişini engellediği için kaldırmak istedi. Ancak yaşlı adam yerinden kalkmamak için direndi. Ekiplerin ikna etmek için uzun süre dil dökerek, çay içmeye davet ettiği adam, elindeki sepette bulunan peçeteleri öfkeyle yere fırlattı. Zabıta ekiplerinin "Biz senin malına el koymadık, almıyoruz. Sakin ol" demesine rağmen öfkesi dinmeyen yaşlı adam, "Bunlar benim ekmek teknem, çoluk çocuğum evde aç" dedi. O sırada olay yerinden geçen bir vatandaş, "Sana kalk kenara otur deniliyor" dedi. Öfke krizine giren yaşlı adam, arkasında oturduğu inşaat halindeki binanın sacla kaplı demir kapısına dönerek kafasını şiddetle kapıya vurmaya başladı. Zabıtanın ve olayı izleyenlerin dehşet dolu bakışları arasında kendi kendini yaralayan adamın o anları, zabıta kamerasına yansıdı.

Yaşlı adamın kendine zarar vermesi ve çevrede toplanan kalabalığın tepkisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kafasına aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen tartışmayı bırakmadı. Elinde satmaya çalıştığı peçete kutusunu bir an olsun bırakmayan ve ambulansta da tepkisine devam eden şahıs, tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zonguldak’ta zabıtaya direnen yaşlı adam başını defalarca demir kapıya vurdu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Covid-19 aşısı ve kalp krizi ilişkisi araştırıldı: Sonuçlar ezber bozduCovid-19 aşısı ve kalp krizi ilişkisi araştırıldı: Sonuçlar ezber bozdu
Bayburt’taki şantiyelerde yapı denetimi yapıldıBayburt’taki şantiyelerde yapı denetimi yapıldı

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.