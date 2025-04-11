HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Zorbalığın böylesi: Defalarca kez tokat, yumruk ve tekme attılar... Vicdan sorgulatan görüntülerin adresi Ankara!

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Ankara'da bir grup liseli kız öğrenci, akranları olan başka bir kızı defalarca kez tekme, yumruk ve tokat atıp saçından sürükleyerek darp etti. Grup, genç kızı kamera karşısına alarak zorla saydıkları isimlerden özür diletmeye çalıştı. Kızlar, akranlarını kendilerini şikayet etmemesi için de tehdit etti.

Olay, Keçiören ilçesinde bir parkta meydana geldi. Etlik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen bir grup kız öğrenci, okul arkadaşlarından birine şiddet uyguladı. Gruptaki kızlar, diğer kızın saçını çekip tokat attı.

HABER.00_00_51_05.Still057

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET

Grup, zorla dizleri üzerine çöktürdükleri kıza özür diletmeye çalıştı. Çaresiz öğrenci ise ismi sayılan kişilerden özür dilemek zorunda kaldı. Grup, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan mağdur öğrencinin peşine tekrar düştü. Öğrenciyi tekrar yere yatıran kız grubu, kaldırımda da şiddet uygulamaya devam etti. Kızlar, akranlarını kendilerini şikayet etmemesi konusunda tehdit etti.

HABER.00_01_18_26.Still060

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ KURTARDI

Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan öğrenciyi yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Görüntüler, kısa sürede diğer öğrenciler tarafından yayıldı.

HABER.00_01_45_17.Still062

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | İstanbul'da nisan ayında kar sürprizi! Etkisini gitgide artırıyor: Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca'da bastırdıSon dakika | İstanbul'da nisan ayında kar sürprizi! Etkisini gitgide artırıyor: Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca'da bastırdı
Kazada ölen Hatice’ye yürek sızlatan vedaKazada ölen Hatice’ye yürek sızlatan veda

Anahtar Kelimeler:
kavga şiddet akran zorbalığı lise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınmıştı, başkanlık konutundan ayrıldı

Görevden alınmıştı, başkanlık konutundan ayrıldı

Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'e hırsızlık şoku! 15 milyonluk vurgun...

Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'e hırsızlık şoku! 15 milyonluk vurgun...

Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! İşte duruşmadaki görüntüsü

İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! İşte duruşmadaki görüntüsü

FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!

FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.