Zorbalığın böylesi: Defalarca kez tokat, yumruk ve tekme attılar... Vicdan sorgulatan görüntülerin adresi Ankara!

Olay, Keçiören ilçesinde bir parkta meydana geldi. Etlik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen bir grup kız öğrenci, okul arkadaşlarından birine şiddet uyguladı. Gruptaki kızlar, diğer kızın saçını çekip tokat attı.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET

Grup, zorla dizleri üzerine çöktürdükleri kıza özür diletmeye çalıştı. Çaresiz öğrenci ise ismi sayılan kişilerden özür dilemek zorunda kaldı. Grup, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan mağdur öğrencinin peşine tekrar düştü. Öğrenciyi tekrar yere yatıran kız grubu, kaldırımda da şiddet uygulamaya devam etti. Kızlar, akranlarını kendilerini şikayet etmemesi konusunda tehdit etti.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ KURTARDI

Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan öğrenciyi yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Görüntüler, kısa sürede diğer öğrenciler tarafından yayıldı.

(İHA)