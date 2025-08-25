HABER

Zorla araç camı silip, sürücülere korku dolu anlar yaşatıyordu! 75 suç kaydı çıktı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde trafikte araçların camını zorla silerek sürücülere rahatsızlık veren, camlarına vuran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde şüphelinin 75 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yüreğir ilçesi Regülatör Köprü ışıklarında trafikte duran araçların camlarını silen bir şahıs, kırmızı ışıkta kendisini görüntüleyen kişinin aracının camına sertçe vurup görüntü alınmasına tepki gösterdi. Işıkların yeşil yanmasıyla şahıs bölgeden uzaklaştı.

75 SUÇ KAYDI!

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, görüntüyü ihbar sayarak söz konusı şüphelinin peşine düştü. Yapılan incelemelerde şüphelinin A.G. olduğu tespit edildi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, A.G'yi kısa sürede yakaladı. 75 adet suç kaydı bulunan A.G. hakkında mala zarar vermekten adlı işlem yapıldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, cam silerek vatandaşların huzurunu bozan kişilere geçit verilmeyeceğini bildirdi. (İHA)

