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Zorla diz çöktürüp darp etmişlerdi! Akran zorbalığı yapan 4 öğrenci hakkında yeni gelişme

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Begüm Özkaynak

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir grup liseli kız öğrenci, akranlarını defalarca tekmeleyip yumruklamış, tokat atarak saçından sürüklemişti. Darp edilen genç kızı kamera karşısına alarak zorla özür dilettirmeye çalışmış, şikayetçi olmaması için de tehdit etmişlerdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suça sürüklenen 4 çocuğun tutuklandığını duyurdu.

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir parkta meydana gelmişti. Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen bir grup kız öğrenci, okul arkadaşlarından birine fiziki ve psikolojik şiddet uygulamıştı. Kızlar, akranlarının saçını çekip tokat atmış, zorla diz çöktürerek kamera karşısında özür dilemeye zorlamıştı.

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Kaçmaya çalışan mağdur öğrenciyi tekrar yakalayan grup, bu kez kaldırımda darbetmeye devam etmişti. Genç kızı kendilerini şikayet etmemesi için tehdit etmiş, tüm bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda almışlardı. Şiddet gören öğrenciye, yoldan geçen bir vatandaş müdahale ederek kurtarmıştı.

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4 KİŞİNİN TUTUKLANDIĞI BİLDİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada,

"11 Nisan Cuma günü medyaya yansıyan haberlerden lise öğrencisi kız çocuğunun başkaca kız çocukları tarafından darp edilerek videoya kaydının alındığının anlaşılması üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında, eylemin mağduru olup Ankara'da bir lisede 9. sınıf öğrencisi olan 2010 doğumlu S. N. H.'nin ifadesine başvurulmuş, beyan ve video kaydı içeriğinden tespit edilen, 2011 doğumlu T. N.S., 2011 doğumlu N. K., 2011 doğumlu F.Ü. ve 2010 doğumlu E. N. T. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince Keçiören ilçesinde ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar tutuklanmaları talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmiştir. Mahkemece sorgularını müteakip suça sürüklenen çocuklar T.N.S., N.K., F.Ü., E.N.T., TCK 109/2,3.b-f maddesinde düzenlenen ‘Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Cebir Tehdit Kullanarak Çocuğu Hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanmıştır. Video kaydında yer almayan fakat olayla ilgili olabileceği değerlendirilen Y.A.C. ve K.Ü. hakkında Mahkemece adli kontrol kararı verilmiştir. 12 yaşından küçük olduğu anlaşılan S.K. kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" denildi.

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Ankara Keçiören cep telefonu öğrenci akran zorbalığı kayıt lise
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