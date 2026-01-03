HABER

Zorlu yollar aşıldı, evde bakım hastasına zamanında müdahale

Bartın-Karabük sınır hattında bulunan Alabaş-Nebioğlu-Demirköprü mevkisinde, genel durumu kötüleşen evde bakım hastası bir vatandaş için sağlık ekipleri seferber oldu.

Yüksek kar kalınlığı ve olumsuz kış şartlarına rağmen bölgeye ulaşmayı başaran 112 Acil Sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi bulunduğu adreste gerçekleştirdi.

KAR YAĞIŞI ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI

Ardından vatandaş sedye ile taşınarak güvenli şekilde ambulansla hastaneye nakledildi. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen zamanında yapılan müdahale sayesinde hastanın tedavisi sağlık kuruluşunda sürdürülürken, ekiplerin özverili çalışması takdir topladı.

Yetkililer, şartlar ne olursa olsun insan hayatını önceleyen anlayışla en uzak noktalarda dahi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Karabağ Bartın
