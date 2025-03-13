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  4. Zulası bağırsaklarında çıktı... Tam 3 kapsül sığdırmış! Miktarı hayret ettirdi

Zulası bağırsaklarında çıktı... Tam 3 kapsül sığdırmış! Miktarı hayret ettirdi

13.03.2025 15:45
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Gümüşhane'de herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Polisler aldıkları istihbarat sonucunda uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen İran uyruklu H.S. isimli şahsı gözaltına aldı. Hastaneye götürülen şahsa inceleme yapıldı. Muayenede bağırsaklarında 3 adet kapsül olduğu tespit edildi. Çıkarılan kapsüllerin içerisinden toplam 271,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zulası bağırsaklarında çıktı... Tam 3 kapsül sığdırmış! Miktarı hayret ettirdi

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen İran uyruklu H.S. isimli şahsı Akçakale Uygulama Noktasında yakalayarak gözaltına aldı.

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ZULASI BAĞIRSAKLARINDA! 3 KAPSÜL TESPİT EDİLDİ

Adli makamların talimatı üzerine Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülen şahsa yönelik iç beden muayenesinde bağırsaklarında 3 adet kapsül olduğu tespit edildi.

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271 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Hastanede yapılan müdahalenin ardından şahsın bağırsaklarından çıkarılan kapsüllerin içerisinde toplamda 271,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

UYUŞTURUCU KURYESİ TUTUKLANDI

Hakkında Uyuşturucu Madde Nakli suçundan işlem başlatılan yabancı uyruklu şahıs yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane uyuşturucu bağırsak
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