Zulası bağırsaklarında çıktı... Tam 3 kapsül sığdırmış! Miktarı hayret ettirdi

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen İran uyruklu H.S. isimli şahsı Akçakale Uygulama Noktasında yakalayarak gözaltına aldı.

ZULASI BAĞIRSAKLARINDA! 3 KAPSÜL TESPİT EDİLDİ

Adli makamların talimatı üzerine Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülen şahsa yönelik iç beden muayenesinde bağırsaklarında 3 adet kapsül olduğu tespit edildi.

271 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Hastanede yapılan müdahalenin ardından şahsın bağırsaklarından çıkarılan kapsüllerin içerisinde toplamda 271,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

UYUŞTURUCU KURYESİ TUTUKLANDI

Hakkında Uyuşturucu Madde Nakli suçundan işlem başlatılan yabancı uyruklu şahıs yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır