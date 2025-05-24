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1,5 aydır kayıp olarak aranıyordu: Arkadaşları kan donduran gerçeği itiraf etti!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 1,5 aydır kayıp 26 yaşındaki Dinçer Arslan’ın cinayete kurban gittiği öğrenildi. Birlikte alkol aldıktan sonra kavga ettiği arkadaşları H.B. ve İ.Ç., Dinçer Arslan’ı darbedip öldürüldükten sonra çuvalla toprağa gömdüklerini itiraf etti. Olaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

1,5 aydır kayıp olarak aranıyordu: Arkadaşları kan donduran gerçeği itiraf etti!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 26 yaşındaki Dinçer Arslan'ın cesedi ekiplerin titiz çalışması sonucu arazide gömülü halde bulundu. Arslan'ın cesedinin 43 gün önce gömüldüğü tespit edilirken karı koca çiftin de aralarında bulunduğu üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre olay 26 yaşındaki Dinçer Arslan, Gülüç'teki evinde arkadaşı H.B. ve yanında gelen İ.Ç. ile birlikte alkol almaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. H.B. ve İ.Ç., Dinçer Arslan'ı darp etti. Aldığı darbeler sonucu fenalaşan Dinçer Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

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Cansız bedeni evde bırakan şüpheliler, birkaç gün sonra Aktaş Tepesi'nde bulunan boş bir araziye gömerek izlerini kaybettirmeye çalıştı.

İTİRAF ETTİLER

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Şüpheliler, polisteki sorgularında, birlikte alkol aldıkları sırada kavga ettiklerini, darbedip Dinçer Arslan'ı öldürdüklerini ve Aktaş Tepesi bölgesine çuvalla toprağa gömdüklerini itiraf etti. Bahsedilen bölgede yapılan kazıda çuval içinde Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arslan, otopsisinin ardından Ortacı köyünde toprağa verildi.

"BOLU'YA ÇALIŞMAYA GİDİYORUM" DİYE PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

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Aradan geçen 43 gün boyunca Dinçer Arslan'dan haber alamayan ailesi, en son bayramda görüştükleri genç için jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. Arslan'a ait cep telefonundan "Bolu'ya çalışmaya gidiyorum" paylaşımını gören yakınları aradan geçen zaman zarfında bir iletişim de kuramadı.

PAYLAŞIMI CİNAYET ZANLILARININ YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

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Bahse konu paylaşımın cinayet zanlıları tarafından yapıldığı öne sürüldü. İhbar üzerine Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Şehrin çeşitli noktalarındaki KGYS kameraları ve telefon sinyallerini incelemeye alan ekipler, olay günü Dinçer Arslan'ın evinde olduğu tespit edilen H.B. ile eşi A.B. ve S.Ç.'yi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan zanlılar, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Üç zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Dinçer Arslan'ın cenazesi ise köyünde toprağa verildi.

(İHA)

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Zonguldak
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