1 Mayıs'ta feci olay: Depoda üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Sarıçam ilçesinde bulunan Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce işe başladığı öğrenilen 3 çocuk babası Mahmut Turan (33), BİM marketin deposunda boya yaptığı esnada, kepçeyle taşınırkekn düşen demir profilin altında kaldı.

3 ÇOCUK BABASI İŞÇİ DEPODAKİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Turan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır