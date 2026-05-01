1 Mayıs'ta feci olay: Depoda üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir marketin deposunda üzerine demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Turan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Sarıçam ilçesinde bulunan Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce işe başladığı öğrenilen 3 çocuk babası Mahmut Turan (33), BİM marketin deposunda boya yaptığı esnada, kepçeyle taşınırkekn düşen demir profilin altında kaldı.

3 ÇOCUK BABASI İŞÇİ DEPODAKİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Turan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01 Mayıs 2026
İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği, Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım... İşte günün haber özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
iş kazası İşçi Adana
