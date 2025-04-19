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1 milyar TL'lik buğday vurgunu! 9 şüpheli tutuklandı

Mardin'de Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) çiftçilerden satın alarak özel şirketlere ait depolarda tuttuğu 137 bin ton buğdayı satarak yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

1 milyar TL'lik buğday vurgunu! 9 şüpheli tutuklandı

TMO'nun çiftçilerden satın alarak, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında kurulan özel depolarda tuttuğu 137 bin ton buğdayın satıldığı ihbarı sonrası Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da olduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddia edilen şüpheliler, 10 Nisan'da gözaltına alındı.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö. M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin'de de konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Mardin
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