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1 milyon işleme 10 milyar TL: Sahtekarlığa göz yumulmadı, bu sabah 7 ilde düğmeye basıldı

Adalet Bakanı Gürlek bu sabah yasa dışı bahse yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Şüphelilerin 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaşması dikkat çekti.

1 milyon işleme 10 milyar TL: Sahtekarlığa göz yumulmadı, bu sabah 7 ilde düğmeye basıldı
Mehmet Hazar Gönüllü

Mardin'de yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 49 şüphelinin yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettiği ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur ettiği belirlendi. Bunun üzerine şüpheliler hakkında 7 ilde harekete geçildi.

49 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

1 milyon işleme 10 milyar TL: Sahtekarlığa göz yumulmadı, bu sabah 7 ilde düğmeye basıldı 1

7 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Şüphelilerin, 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıklarını aktaran Bakan Gürlek, bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştiğini ifade etti.

1 milyon işleme 10 milyar TL: Sahtekarlığa göz yumulmadı, bu sabah 7 ilde düğmeye basıldı 2

GÜRLEK: "ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bakan Gürlek şunları kaydetti: "Bu başarılı soruşturmayı koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, soruşturmayı destekleyen MASAK’a, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

1 milyon işleme 10 milyar TL: Sahtekarlığa göz yumulmadı, bu sabah 7 ilde düğmeye basıldı 3

Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile eşgüdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Akın Gürlek yasa dışı bahis
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