Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 1 ton kaçak orman ürünü ele geçirildi.
26.07.2025 11:55
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Edinilen bilgiye göre, Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen devriyede durdurulan minibüsün içinde kaçak orman emvali olduğu tespit edildi. Olayda bir kişi yakalanırken, araç yediemin otoparkına teslim edildi.
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