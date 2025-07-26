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1 ton kaçak orman ürünü ele geçirildi

Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 1 ton kaçak orman ürünü ele geçirildi.

1 ton kaçak orman ürünü ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen devriyede durdurulan minibüsün içinde kaçak orman emvali olduğu tespit edildi. Olayda bir kişi yakalanırken, araç yediemin otoparkına teslim edildi.

(İHA)

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Düzce
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