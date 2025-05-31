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10-15 yıl daha erken öldüren sinsi tehlike! Her gün 300 kişiyi öldürüyor! Uzmanlar: "Sigara masum bir alışkanlık değil, kronik bir intihardır"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Her yıl dünyada 8 milyondan fazla insanın sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Özlü, Türkiye'de ise her gün 300 kişinin sigaraya bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini vurguladı. Detaylar haberimizde...

10-15 yıl daha erken öldüren sinsi tehlike! Her gün 300 kişiyi öldürüyor! Uzmanlar: "Sigara masum bir alışkanlık değil, kronik bir intihardır"

Tütün ve tütün ürünlerinin, her yıl 8 milyonu aşkın insanın ölümünden sorumlu olduğunu işaret eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle, tütün kullanımının sakıncaları hakkında dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarıda bulundu.

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"HER GÜN 300 KİŞİYİ KAYBEDİYORUZ"

Ülkemizde her gün 300 yurttaşımızı sigaraya kurban verdiğimizi işaret eden Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bu rakam, her gün iki uçak düşmesine eşdeğer bir faciadır. Sigarayla ilişkili ölümler önlenebilir ölümlerdir. Sigaranın neden olduğu hastalıklar ‘parayla satın alınan’ hastalıklardır. Ancak ucuza satın alınan hastalıklar değildir. Sigaraya ömür boyu ödediğiniz para bir servettir" ifadelerini kullandı.

"SİGARA MASUM BİR ALIŞKANLIK DEĞİL, KRONİK BİR İNTİHARDIR"

Sigaranın sağlığı tehdit eden birçok hastalığın ana sebebi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özlü, "Sigaraya bağlı gelişen kalp-damar sistemi hastalıkları, inmeler, KOAH gibi akciğer hastalıkları, kanserler, tüm dünyada en sık rastlanan, en fazla öldüren, en çok sakat bırakan ve en yüksek maliyetli hastalıklardır. Sigara masum bir alışkanlık değil, bir kronik intihardır" diye konuştu.

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"HAYATINI KAYBEDEN 8 MİLYON KİŞİNİN 1 MİLYONU PASİF İÇİCİ"

Sigara içenlerin yarısının sigaraya bağlı nedenlerden öldüğünü belirten Prof. Dr. Özlü, şunları söyledi: "Sigara içenler içmeyenlere kıyasla yaklaşık 10-15 yıl daha erken ölmektedir. Bir sigara hayatınızdan 11 dakika çalmaktadır. Bir yıl sigara içtiğinizde yaşamınızdan 55 gün eksilmektedir. Sigara içeni de içmeyeni de öldürmektedir. Sigara içmediğiniz halde yanınızda sigara içilmesine izin veriyorsanız sigara sizin de katiliniz olabilir. Her yıl sigaradan ölen 8 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonu pasif içicidir."

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"KENDİNİZE BİR İYİLİK YAPIP, BUGÜN BIRAKIN"

Son olarak sigara bırakma konusunda önerilerde bulunan Prof. Dr. Özlü, "İsteyen herkes sigarayı bırakabilir. Sigarayı bırakamayan değil; ‘bırakamayacağını düşünen’ kişiler vardır. 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü, sigarayla ilgili bu gerçekleri hatırlamak ve sigarasız bir hayata adım atmak için tasarlanmıştır. Gelin kendinize bir iyilik yapın. Sizi sevenleri sevindirin. Bugün sigarayı bırakın. Biz hekimler her zaman bu konuda da size her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

"ELEKTRONİK SİGARALAR DA MASUM DEĞİL"

Puro, pipo, nargile, sarma tütün, enfiye, çiğneme tütün gibi her türlü tütün ürünün de sigarayla aynı riskleri taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Özlü, "Elektronik sigaralar, nikotin bağımlılığı geliştirerek sigaraya atlama taşı işlevi görmektedir. E-sigara kullananların zamanla tütün veya esrar gibi diğer bağımlılık yapıcı maddelere bağımlı hale gelmeleri e-sigara kullanmayanlara kıyasla çok daha yüksektir" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
akciğer hastalıkları gögüs hastalıkları sigara Tütün
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