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10 gün önce cezaevinden çıkmıştı! Arkadaşını bıçakla katletti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde cezaevinden 10 gün önce denetimli serbestlik şartıyla tahliye olan İ.B., arkadaşı Oğuzhan Gencer'i evine çağırdı. İkili arasında nedeni bilinmeyen tartışma sonucu İ.B., arkadaşını bıçaklayarak katletti.

10 gün önce cezaevinden çıkmıştı! Arkadaşını bıçakla katletti
Doğukan Akbayır

Yaşanan korkunç olay sırasında evden yükselen sesler üzerine çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

10 gün önce cezaevinden çıkmıştı! Arkadaşını bıçakla katletti 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gencer'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada acil tedaviye alınan 31 yaşındaki Oğuzhan Gencer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

10 gün önce cezaevinden çıkmıştı! Arkadaşını bıçakla katletti 2

Olayın ardından cinayet zanlısı İ.B., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 10 gün önce denetimli serbestlikle dışarı çıktığı belirlenen şüphelinin emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

10 gün önce cezaevinden çıkmıştı! Arkadaşını bıçakla katletti 3

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi İzmir
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