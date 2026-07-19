10 gün önce cezaevinden çıkmıştı! Arkadaşını bıçakla katletti

Yaşanan korkunç olay sırasında evden yükselen sesler üzerine çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gencer'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada acil tedaviye alınan 31 yaşındaki Oğuzhan Gencer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından cinayet zanlısı İ.B., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 10 gün önce denetimli serbestlikle dışarı çıktığı belirlenen şüphelinin emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.