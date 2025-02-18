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Yüzlerce kişi gözaltında! Terör operasyonu haberleri peş peşe geldi! 'İl başkanımız gözaltına alındı'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.02.2025 08:51
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheliye yönelik 10 ilde yapılan operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı. Emek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Türkiye geneli terör operasyonlarında 282 şüpheli yakalandı.

Yüzlerce kişi gözaltında! Terör operasyonu haberleri peş peşe geldi! 'İl başkanımız gözaltına alındı'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) soruşturma başlattı. Operasyon kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah harekete geçen ekipler 52 şüpheliyi yakaladı. Emek Partisi İstanbul İl Başkanlığı ise sosyal medya hesabından "Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı" paylaşımını yaptı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "51 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 5 gündür devam eden 'GÜRZ-46' operasyonlarında; 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" açıklamasını yaptı.

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YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’da faaliyet gösterdiği iddiasıyla 60 şüpheli tespit edildi.
Tespit edilen şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik İstanbul ve 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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YERLİKAYA DUYURDU: 282 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "51 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-46" operasyonlarında, 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" dedi.

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OPERASYON YAPILAN İLLER

Terör örgütüne yönelik hangi illerde operasyon yapıldığını anlatan Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bayburt, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Yozgat ve Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan, mali alan ve cezaevi yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri, Terör örgütüne finans sağladıkları, Terör örgütüne eleman kazandırmaya aracılık ederek işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları, Örgüt yanlısı yasaklı yayın temin ettikleri, Kanunsuz eylemler esnasında ve sonrasında şiddet içerikli sokak olaylarına katıldıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi" ifade etti.
Operasyonların sonuçlarını paylaşan Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, 2 adet AK 47 tüfeği, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul
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