10 Kasım'da saat 09.05'te bir tek Bulancak'ta sirenler çalmadı! Belediyeden açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 87. ölüm yıl dönümünde tüm yurtta çeşitli programlara anıldı. Saat 09.05'te her yerde hayat dururken, bir tek ilçede sirenler çalmadı. Bulancak'ta siren çalmayınca vatandaşlar tepki gösterdi. Belediyeden konuya ilişkin açıklama geldi.

10 Kasım'da saat 09.05'te bir tek Bulancak'ta sirenler çalmadı! Belediyeden açıklama geldi

Giresun’un Bulancak ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla ilçe genelinde siren sistemi çalışmadı. Belediyeden yapılan açıklamada, saat 09.05'te çalması gereken genel siren sisteminin, teknik ve kontrol dışı nedenlerden ötürü devreye girmediği belirtildi.

Kentte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği saat 09.05'te, sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar, saygı duruşuna geçti. Bulancak ilçesinde ise Atatürk’ün ölümünün 87'nci yıl dönümü nedeniyle çalması gereken siren sistemi devreye girmedi.

10 Kasım da saat 09.05 te bir tek Bulancak ta sirenler çalmadı! Belediyeden açıklama geldi 1

TEPKİ YAĞDI, AÇIKLAMA YAPILDI

İlçede siren sesini duymayanlar, duruma tepki gösterirken, Bulancak Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Önemli Duyuru’ başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. İlçemizde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni Programı kurumlarımızın titiz hazırlıklarıyla planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir. Ancak saat 09.05’te çalması gereken genel siren sistemi, teknik ve kontrolümüz dışındaki nedenlerden ötürü devreye girmemiştir. Konu hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumu ile yapılan görüşmede, siren çalınma anında yüksek frekans karışımı nedeniyle sistemin otomatik olarak devre dışı kaldığı bilgisi alınmıştır. Buna rağmen tören alanında bulunan resmi araçlardan çalınan sirenlerle program eksiksiz şekilde tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

10 Kasım da saat 09.05 te bir tek Bulancak ta sirenler çalmadı! Belediyeden açıklama geldi 2


Kaynak: DHA

Giresun Bulancak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
