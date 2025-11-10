10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Skandal ifadelere tepki yağdı: "Sen haddini fazlasıyla aştın"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 87 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ata'nın "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Atatürk için saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu ancak saygısızlık edenler de oldu.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Ahmet Şanlı

2023 seçimlerinden İstanbul'dan AK Parti milletvekili aday adayı olan Ahmet Şanlı, 10 Kasım'da sosyal medyada tartışma yaratan ifadeler kullandı. Saat 09.05'te çekilmiş, vatandaşların saygı duruşunda bulunduğu ve bir köpeğin de yer aldığı kareyi Şanlı "İt akıllı" ifadesiyle paylaştı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşıma yorum da yağdı. Vatandaşlar, Şanlı'yı şikayet edeceğini bildirdi, ihbar edenler de oldu.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNANLARI HEDEF ALDI

Bununla yetinmeyen Şanlı sonraki paylaşımında ise yine 09.05'te yolda araçlarından inip saygı duruşunda bulunan vatandaşları hedef aldı. O anların görüntüsünü paylaşan Şanlı "Kamalizm budur, başkasının özgürlüğünü kısıtlar. Neyse kamalist pilotların sadakatini görelim" ifadelerini kullandı.