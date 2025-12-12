HABER

10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kaza, 10 Aralık Çarşamba günü Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi’nde meydana geldi. H.T. yönetimindeki servis minibüsü, okuldan çıkarak evine giden Miraç İslam Efe’ye (10) çarptı. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerine teslim olan sürücü H.T. ise dün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, servis minibüsünün koşan Miraç İslam’a çarptığı anlar yer aldı.

10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada 1

10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

