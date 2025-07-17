HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

10 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde fırtınalı havada serinlemek için denize giren 10 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

10 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
Çiğdem Sevinç

Bursa’nın Mudanya ilçesinde fırtınalı havada serinlemek için denize giren 10 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan çocuk, sahilde bulunan bir sağlıkçının müdahalesiyle hayata döndü.

Olay, Mudanya ilçesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte denize gelen 10 yaşındaki çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler hemen suya girerek çocuğu kıyıya çıkardı. Bu sırada sahilde bulunan bir sağlık personeli çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Nefes almaya başlayan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan küçük çocuk ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Sahaya süreceği isim hazır""Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Sahaya süreceği isim hazır"
Kural tanımayan sürücülere ceza yazıldıKural tanımayan sürücülere ceza yazıldı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan...

G.Saray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan...

Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi

İmamoğlu'nu işaret edip "Asla" dedi: "Kim yaparsa yapsın!"

İmamoğlu'nu işaret edip "Asla" dedi: "Kim yaparsa yapsın!"

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.