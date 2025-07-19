HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

10 yaşındaki çocuk Kazak Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kazak Gölü mesire alanında oyun oynarken göle düşen 10 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

10 yaşındaki çocuk Kazak Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti

Kızılpınar'da yaşayan ve ailesiyle piknik yapmak için Kazak Gölü mesire alanına gelen Çınar Gülarar (10), göl kenarında oyun oynarken dengesini kaybedip suya düştü. Yaklaşık 1 saat sonra çocuğun kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu polise bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarından sonuç alamayınca dalgıç polislerden destek istendi.

10 yaşındaki çocuk Kazak Gölü nde boğularak hayatını kaybetti 1

DALGIÇ POLİSLER GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETTİ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, güvenlik kameralarından tespit edilen noktada suya girerek kısa sürede çocuğun cansız bedenine ulaştı. Saat 17.52'de bulunan küçük çocuğun ailesi acı haberle yıkıldı.

10 yaşındaki çocuk Kazak Gölü nde boğularak hayatını kaybetti 2

ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’dan YKS'de üç Türkiye birincisi çıktıBursa’dan YKS'de üç Türkiye birincisi çıktı
Alkollü şahıs binayı ateşe vermek istedi, 4 saatte ikna edildiAlkollü şahıs binayı ateşe vermek istedi, 4 saatte ikna edildi

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ boğulma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeriydi! Evinde ölü bulundu

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeriydi! Evinde ölü bulundu

Özel'den Kabine ve Mehmet Şimşek iddiası! Pazartesi gününü işaret etti

Özel'den Kabine ve Mehmet Şimşek iddiası! Pazartesi gününü işaret etti

Parasını başka hesaba gönderdi, ihtiyaç kredisi verdi!

Parasını başka hesaba gönderdi, ihtiyaç kredisi verdi!

Türkiye Ayşe Tokyaz cinayetini konuşuyor! Ön otopsi raporu ortaya çıktı: "'Ölüm katılığını' hesaba katmamış"

Türkiye Ayşe Tokyaz cinayetini konuşuyor! Ön otopsi raporu ortaya çıktı: "'Ölüm katılığını' hesaba katmamış"

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı!

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı!

Putin'i kızdıracak sözler! Aliyev'den Ukraynalılara çağrı

Putin'i kızdıracak sözler! Aliyev'den Ukraynalılara çağrı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.