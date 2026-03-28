10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. (48) yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

