10 yıldır aranıyordu! FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalanarak gözaltına alındı.

10 yıldır aranıyordu! FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve iki ayrı 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yakalama emri bulunan ve gri kategoride aranan meslekten ihraç Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ın yakalanmasına 2 Mart'ta operasyonel çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

10 yıldır aranıyordu! FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı 1

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar neticesinde ikamet adresinde yakalanan Sakınan'ın gözaltına alındığı kaydedildi. Sakınan'ın adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

10 yıldır aranıyordu! FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı 2


