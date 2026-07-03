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10 yıllık hobi nostalji dükkanına dönüştü

Kayseri’de hobi olarak yaklaşık 10 yıldır eski eşyaları toplayan Murat Renklikol, hobisini nostalji dükkanına dönüştürdü.Kayseri’de 10 yıl önce eski eşyalara merak saran Murat Renklikol, hobisini nostaljik eserlerden oluşan bir dükkana dönüştürdü.

10 yıllık hobi nostalji dükkanına dönüştü

Kayseri’de hobi olarak yaklaşık 10 yıldır eski eşyaları toplayan Murat Renklikol, hobisini nostalji dükkanına dönüştürdü.

Kayseri’de 10 yıl önce eski eşyalara merak saran Murat Renklikol, hobisini nostaljik eserlerden oluşan bir dükkana dönüştürdü. İşini severek yaptığını dile getiren Renklikol, eskiyi hatırlamanın ona doktorlardan bile daha iyi geldiğini söyledi. Renklikol, "Ben 10 yıl önce bu işe hobi olarak başladım. Antika ürünler birike birike evimde yer kalmadığından dolayı, eskiyi yad etmek adına nostaljik bir dükkan açtım. Şu anda alıp satıyorum. Ben bu işi yaparken çok zevk alıyorum. İnsanlar bu nostaljik ürünleri gördüklerinde mutlu oluyorlar, ben de onları gördükçe mutlu oluyorum. Çok sevdiğim bir iş. Nostalji bana 10 tane doktordan bile daha iyi geliyor. Eskiyi yad etmek her şeyden güzel. Çünkü buradaki çoğu ürünün dönemini ben yaşadım ve gördüm. O zamanlar daha mutluyduk, daha güzel hatıralarımız vardı. Burada o günleri yad etmeye çalışıyoruz. Çok güzel ürünlerimiz var, bakımlarını hem yapıyoruz hem de yaptırıyoruz. Bu iş benim mutlulukla yaptığım bir iş, severek yaptığım bir iş. Dükkanda zaman geçiriyoruz, misafirlerimizi ağırlıyoruz, gelen müşterilerimiz ile eskiyi yad ediyoruz. Osmanlı zamanından, 1950’li yıllardan ve çok daha eski olan eşyalar var. Eskiden her şey çok daha güzeldi, o günlerin özlemini çekiyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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