10 yıllık sırrı sigara izmariti çözdü... Ormanlık alanda bulunmuştu

İstanbul'da 2016 yılında işlenen kadın cinayetleri, Bolu'da bulunan kemik parçaları ve sigara izmaritinden yola çıkılarak aydınlatıldı.

KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Yumrutaş köyünde 24 Temmuz 2024 tarihinde toprağa gömülü halde bulunan kafatası ve kemik parçalarına jandarma ekipleri tarafından DNA incelemesi yapıldı.

KİMLİKLERİ KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİ

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Interpol üzerinden ailelerine ulaşıldı ve maktuller ile İstanbul'da yaşayan yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak kimlikleri kesin olarak tespit edildi.

ÖRNEKLER SİGARA İZMARİTİ DELİLİYLE EŞLEŞTİ

Çalışmalar sonucunda; maktullerden alınan örnekler, 2016 yılında İstanbul'da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle de eşleşti.

Yapılan ayrıntılı araştırmalar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine neticesinde, kemiklerin 2016 yılından bu yana kayıp olarak aranan M.M. ve M.Y isimli yabancı uyruklu iki kadına ait olduğu belirlendi.

ÖLDÜRÜP ORMANLIK ALANA GÖMMÜŞLER

JASAT ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince maktullere ait cep telefonlarının HTS kayıtlarının incelenmesi ile derinleştirilen soruşturmada; maktullerin F.Y. ve Y.D. isimli şüpheliler tarafından öldürülüp Mengen'de ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıkarıldı.

Faillerin, 2016 yılında işledikleri diğer kasten öldürme suçundan dolayı, halen hükümlü olarak cezaevinde oldukları tespit edildi.

25 Şubat tarihinde ifadeleri alınan iki şüpheli, tasarlayarak kasten öldürme suçundan bir kez daha tutuklandı.

