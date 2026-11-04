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11 ilde dev operasyon! 19.9 milyar liralık para hareketi tespit edildi... 230 şüpheliye işlem yapıldı

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Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Silah Kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet” suçlarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 230 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 19,9 milyar TL'lik para hareketliliği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Silah Kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet' suçlarından 11 ilde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 230 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtilirken, 19,9 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 İl merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Silah Kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 19,9 Milyar TL para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

11 ilde dev operasyon! 19.9 milyar liralık para hareketi tespit edildi... 230 şüpheliye işlem yapıldı 1

YASA DIŞI BAHİS, DOLANDIRICILIK, KİŞİSEL VERİLERE YETKİSİZ ERİŞİM

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımızın kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işledikleri tespit edildi.

11 ilde dev operasyon! 19.9 milyar liralık para hareketi tespit edildi... 230 şüpheliye işlem yapıldı 2

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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İçişleri Bakanlığı
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