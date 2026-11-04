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Katledip kilometrelerce uzaktaki başka ilçeye halıyla taşıdılar! 20 yıllık sır ortaya çıktı

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Hatay'da 2006 yılında işlenen bir cinayet 20 yıl sonra ortaya çıkarıldı. 17 yaşındaki çocuğu öldürüp halıya sararak başka bir ilçeye taşıyan caniler yakalandı. 2 şüphelinin ölüm korkusuyla olayı sır gibi sakladığı belirlendi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı ve konuyla ilgili 3 kişi tutuklandı. Şahsın bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, faile yardım eden 2 şahsın ölüm korkusuyla olayı 20 yıl boyunca sır gibi sakladığı ortaya çıktı.

Katledip kilometrelerce uzaktaki başka ilçeye halıyla taşıdılar! 20 yıllık sır ortaya çıktı 1

HALIYA SARILI HALDE BULUNMUŞTU

Samandağ ilçesinde deniz kıyısında 22 Haziran 2006 tarihinde 17 yaşındaki İbrahim Akgöl isimli kişinin halıya sarılı halde cesedi bulundu. Aradan geçen 20 yılın ardından Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar ile kapsamlı araştırmalar neticesinde; 9'u Hatay, 2'si İzmir ve 1'i Mersin ilinde olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 2 Ekim tarihinde adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Katledip kilometrelerce uzaktaki başka ilçeye halıyla taşıdılar! 20 yıllık sır ortaya çıktı 2

ÖLDÜRÜP 40 KİLOMETRE TAŞIMIŞLAR

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; Akgöl'ün S.S. isimli şahıs tarafından Antakya ilçesinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılarak Samandağ ilçesine kadar 40 kilometre taşındığı ortaya çıktı. Öte yandan, S.S.'ye Akgöl'ün taşınmasında yardım eden 2 kişinin, kendilerinin de öldürülmesinden korkarak cinayeti 20 yıl boyunca sakladıkları öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay Samandağ
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