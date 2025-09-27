11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor! Ceza indirimlerinde yaş detayı... Dolandırıcılık, bahis, trafikte yol kesme suçlarında yeni dönem

Yargı Paketi Ekim ayında Meclis'e geliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yasama yılının başlamasının ardından söz konusu düzenleme için harekete geçileceğini belirtirken, söz konusu düzenlemede hangi maddelerin yer alacağı ve nelerin değişeceği netleşmeye başladı.

CEZALAR ARTIYOR

Yeni pakette özellikle son yıllarda artış gösteren internet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar gibi suçlara yönelik cezalar artırılıyor.

Bakan Tunç, gençleri hedef alan bilişim suçlarına karşı yargının elindeki araçların güçlendirileceğini söyledi.

BAĞIMSIZ SUÇ KAPSAMINA ALINACAK

Ayrıca düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açılması bağımsız suç kapsamına alınacak. Kurusıkı tabancaların da bu düzenleme dâhilinde değerlendirileceği kaydedildi.

Trafikte yol kesme gibi tehlikeli eylemler ise ayrı bir suç başlığı altında cezalandırılacak.

YAŞ ARTTIKÇA İNDİRİM ORANI AZALACAK

Pakette öne çıkan bir diğer başlık, suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimi oldu. Mevcut sistemde 12 yaş altındaki çocuklar cezalandırılmazken, 12-15 ve 15-18 yaş aralığında ceza indirimi uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile yaş arttıkça indirim oranı azalacak. Böylece özellikle ağır suçlarda çocukların cezai sorumlulukları yeniden şekillenecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; af ile ilgili bir düzenleme ise olmayacağı öngörülüyor.

DAVA SÜREÇLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER DE VAR