11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor! Ceza indirimlerinde yaş detayı... Dolandırıcılık, bahis, trafikte yol kesme suçlarında yeni dönem

11. Yargı Paketi için geri sayım başladı. Ekim ayı ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu paketi Meclis’e sunacak. Pakette yer alan maddelerle birlikte internet dolandırıcılığı, sanal bahis, trafikte yol kesme gibi suçlara yönelik cezalar artırılacak. Suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimlerine ise yaş detayı geliyor.

Devrim Karadağ
  1. Yargı Paketi Ekim ayında Meclis'e geliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yasama yılının başlamasının ardından söz konusu düzenleme için harekete geçileceğini belirtirken, söz konusu düzenlemede hangi maddelerin yer alacağı ve nelerin değişeceği netleşmeye başladı.

CEZALAR ARTIYOR

Yeni pakette özellikle son yıllarda artış gösteren internet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar gibi suçlara yönelik cezalar artırılıyor.

Bakan Tunç, gençleri hedef alan bilişim suçlarına karşı yargının elindeki araçların güçlendirileceğini söyledi.

BAĞIMSIZ SUÇ KAPSAMINA ALINACAK

Ayrıca düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açılması bağımsız suç kapsamına alınacak. Kurusıkı tabancaların da bu düzenleme dâhilinde değerlendirileceği kaydedildi.

Trafikte yol kesme gibi tehlikeli eylemler ise ayrı bir suç başlığı altında cezalandırılacak.

YAŞ ARTTIKÇA İNDİRİM ORANI AZALACAK

Pakette öne çıkan bir diğer başlık, suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimi oldu. Mevcut sistemde 12 yaş altındaki çocuklar cezalandırılmazken, 12-15 ve 15-18 yaş aralığında ceza indirimi uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile yaş arttıkça indirim oranı azalacak. Böylece özellikle ağır suçlarda çocukların cezai sorumlulukları yeniden şekillenecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; af ile ilgili bir düzenleme ise olmayacağı öngörülüyor.

DAVA SÜREÇLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER DE VAR

  • Ortaklığın giderilmesi davalarında ilk satış, hissedarlar arasında taşınmazın rayiç bedeli üzerinden yapılacak.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda değişiklikle avukatların talepleri doğrudan reddedilemeyecek, reddedilirse özel gerekçe yazılacak.
  • E-duruşma uygulaması genişletilerek ön inceleme duruşmalarında da kullanılabilecek.
  • Ara buluculukta taraf vekilleri için ücret düzenlemesi yapılacak.
  • Bonolarda karekod uygulaması zorunlu hâle gelecek.
  • Belirsiz alacak davaları kaldırılacak, kısmi davalarda zamanaşımı kesilecek.
  • Yargıtay’da yetki ve görevden bozma olmayacak, bu hususlar istinaf aşamasında çözülecek.
