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11 yaşındaki Edanur'dan kahreden haber: Yakınları sinir krizi geçirdi!

Burdur'un merkez ilçesine bağlı Taşkapı köyünde traktörün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. 22 yaşındaki Kamil Kubilay'ın kullandığı traktör direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Edanur Kubilay hayatını kaybetti.

11 yaşındaki Edanur'dan kahreden haber: Yakınları sinir krizi geçirdi!

Burdur'da traktörün şarampole devrildiği kazada 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Edanur Kubilay yaşamını yitirdi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Taşkapı köyü Yassıca mevkisinde meydana geldi. 22 yaşındaki Kamil Kubilay, kullandığı 15 NZ 681 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti.

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Şarampole devrilen traktörde sürücü ile traktöre bağlı sepetteki 46 yaşındaki Şerife Kubilay, 41 yaşındaki Fatma Kubilay, 9 yaşındaki Yiğit Kubilay ve 11 yaşındaki Edanur Kubilay yaralandı.

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İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Taşkapı Otaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Edanur Kubilay, yaşamını yitirdi.

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Taşkapı Şehit Mükerrem Varol İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Kubilay ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Burdur traktör
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