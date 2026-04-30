112 görevlileri tatbikatı gerçek zannetti

Aydın’da faaliyetlerini sürdüren ve yüzlerce kişinin çalıştığı OKT Trailer’de yangın ve iş kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın’da faaliyetlerini sürdüren ve yüzlerce kişinin çalıştığı OKT Trailer’de yangın ve iş kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği ayağı kırılan bir işçinin 112 ekiplerince kurtarıldığı sırada "kırık bacağıma dokunmayın, canım çok yanıyor" diye bağırması bir anda gerçek sanıldı. Tatbikatta işçinin oldukça gerçekçi rol yapması herkesi gülümsetti.

Her yıl 01 Mayıs İşçi Bayramı’nın çeşitli etkinliklerle kutlandığı OKT Trailer’de bu yıl da geleneksel işçi bayramı kutlamaları başladı. Program çerçevesinde fabrikada yangın ve iş kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Tüm çalışanların hazır bulunduğu tatbikat öncesi fabrikada çalışanlara iş güvenliğinin önemi anlatıldı.

AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve 112 Acil Yardım ekiplerinin de görev aldığı tatbikatta senaryo gereği, fabrikanın boyahane bölümünde boya yapıldığı sırada statik elektriklenmeden kaynaklı yangın çıktı. Bu sırada yaşanan patlama sonucu ise kumlama bölümünde çalışmakta olan bir işçinin ayağı kırıldı.

Yangın fabrikadaki söndürme ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 2 işçi de mesai arkadaşları tarafından güvenli bölgeye alındı. Bu sırada ihbar üzerine fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Yaralıları sedyeye alarak ambulansa taşıma işlemi yapan sağlık görevlileri kumlama bölümünde çalışan ve senaryo gereği ayağı kırılan İbrahim Duran’ı sedyeye alacağı sırada Duran, "Kırık ayağıma dokunmayın canım çok yanıyor" diye bağırınca bir anda sağlık görevlileri şaşırdı. İşçinin tatbikattaki rolüne kendini kaptırması herkesi gülümsetti.

Tatbikatta yangın çeşitleri ve müdahale sistemleri, uzuv kaybında yapılması gerekenler konusunda çeşitli bilgiler aktarılırken herkesin iş güvenliği kurallarına azami ölçüde uyması istendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadınları vurdu, polisten kaçamayınca kendini de vurduKadınları vurdu, polisten kaçamayınca kendini de vurdu
Bahar ve kış mevsimi aynı anda görüntülendi, ortaya eşsiz manzara çıktıBahar ve kış mevsimi aynı anda görüntülendi, ortaya eşsiz manzara çıktı

En Çok Okunan Haberler
Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Tartıştığı 2 kadını öldürdü, intihara kalkıştı

Tartıştığı 2 kadını öldürdü, intihara kalkıştı

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

