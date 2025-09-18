HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

117 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Tokat’ta hakkında 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Tokat JASAT ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalanarak adli makamlara teslim edildi.Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

117 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Tokat’ta hakkında 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Tokat JASAT ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Hakkında 38 farklı suç dosyasından toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç., jandarma dedektifleri JASAT’ın yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucu saklandığı yerde yakalandı. Firari hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cenazelerinde ağlamıştı! Ailesini öldürmekten tutuklanan doktor cezaevinde intihara kalkıştıCenazelerinde ağlamıştı! Ailesini öldürmekten tutuklanan doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Elazığ’da otobüs şoförü ile yolcunun tekme tokatlı kavgası kameradaElazığ’da otobüs şoförü ile yolcunun tekme tokatlı kavgası kamerada

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.