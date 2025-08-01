12 gün savaşının ardından MİT'ten dikkat çeken rapor! Tespitler tek tek yapılıp uyarı verildi: "Çok katmanlı hava savunma sistemi"

İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından iki ülke arasında savaş çıkmış ve bu savaş 12 gün sürmüştü. Kayıtlara '12 Gün Savaşı' olarak geçen kaosun ardından Milli İstihbarat Akademisi konu özelinde yeni bir rapor hazırladı.

'12 Gün Savaşı ve Türkiye İçin Dersler' başlıklı raporda İsrail'in mutlak hava hakimiyetine sahip olduğu savaşın, çok katmanlı hava savunma sisteminin önemini ortaya koyduğuna işaret edildi.

"ALÇAK HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE ÖZEL ÖNEM VERİLMESİ FAYDALI OLACAKTIR"

Raporda, "Başta güvenlik bürokrasisinin yerleşkeleri olmak üzere korunması gereken stratejik tesislerde, özellikle alçak hava savunma sistemlerine özel önem verilmesi faydalı olacaktır." ifadesine yer verildi.

İSRAİL'İN DEVŞİRME AJANLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Akademi'nin raporunda İsrail'in devşirdiği ajanlarla İran topraklarında hem kritik tesislere hem de kritik isimlere dönük gerçekleştirdiği saldırılar da hatırlatıldı, ülke içinde siyasi ve toplumsal barış sorunları ve ekonomik şartların sızma faaliyetlerini kolaşlaştırdığı vurgulandı.

Bahsi geçen raporda şu uyarıya yer verildi:



"Muhtemel hava saldırılarına karşı uyarı ve alarm sistemleri tesis edilmeli, stratejik tesislerde gerekli teknik şartlara sahip sığınaklar kurulmalı, özellikle büyük şehirlerde ulaşımı kolay kitlesel sığınaklar inşa edilmeli.

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' GİBİ PROJELERLE TOPLUMSAL UZLAŞIYI KAPSAYICI HALE GETİRMELİDİR"

Türkiye bu çerçevede milli birlik ve kardeşlik duygusunu güçlendirmeli, ekonomik problemlerin yol açabileceği sorunlara yönelik önlemler geliştirmeli, 'Terörsüz Türkiye' gibi projelerle toplumsal uzlaşıyı kapsayıcı hale getirmelidir"

Raporda İran'ın uzun yıllardır konvansiyonel savunma ve saldırı sistemlerine yaptığı yatırımın İsrail'in elektronik harp destekli saldırılarda bertaraf edildiği tespiti de yapıldı.

"YATIRIMLARA HIZ VERİLMELİ"

Bu kapsamda Türk Savunma Sanayii'nin insansız sistemler ve elektronik harp teknolojilere ağırlık vermesi gerektiği belirtildi. İsrail'in gelişmiş hava savunma sistemlerine rağmen hipersonik füzeleri engellemede tam başarı sağlayamadığı hatırlatılan raporda Türkiye'nin balistik ve hipersonik füzeler konusunda yatırımlara hız vermesi gerektiği vurgulandı.