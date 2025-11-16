HABER

12 yaşındaki çocuk feci kazada hayatını kaybetti

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

12 yaşındaki çocuk feci kazada hayatını kaybetti

Kaza, 15 Kasım Cumartesi günü saat 15.37 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi ile Farabi Sokak kesişiminde meydana geldi. N.Ç. (35) yönetimindeki otomobil, elektrikli scooter ile seyir halinde olan Mesna Yiğit Emirkulu’ya (12) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü N.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

