HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

120 yıllık şehit kaşıkları "Kaşık 2025 Sempozyumu"nda sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı, Kırşehir Türk Halk Müziği Bağlama ve Ses Sanatçısı Cengiz Büyükşahin, Çanakkale’de 57. Alay’da şehit düşen akrabasına ait 120 yıllık kaşıkları Safranbolu’da düzenlenen "Kaşık 2025 Sempozyumu"nda sergileniyor.

120 yıllık şehit kaşıkları "Kaşık 2025 Sempozyumu"nda sergileniyor

Safranbolu Belediyesi ev sahipliğinde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Karabük Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen, ‘Kaşık 2025 Sempozyumu’ çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"KAŞIKLIK HAYALLER: 40 ÇOCUK 40 HAYAL"

Etkinlikler çerçevesinde "Kaşıkta Sanat Var: Ustalar ve Çıraklar", "Kaşıklık Hayaller: 40 Çocuk 40 Hayal" ve "Bir Kaşık Bin Hikâye" sergilerinin açılışı yapıldı.

Kırşehir Türk Halk Müziği Bağlama ve Ses Sanatçısı Cengiz Büyükşahin (43),Çanakkale Savaşı’nda 57. Alay’da şehit olan dedesinin dayısı Ali Oğlu Said’e ait 120 yıllık kaşıkları, "Bir Kaşık Bin Hikâye" sergisinde sergilemek üzere Karabük’e getirdi.

Büyükşahin, kaşıkların kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Karşımda duran kaşıklar, Kırşehir’in Kocabey köyünden dedemin amcası Alioğlu Sait’e ait. Kendisi 1915’te Çanakkale’de 57. Alay’da şehit oldu. Kız kardeşinden dedeme kalıyor. Dedemden de bize yadigar kaldı. Bu kaşıkları sempozyuma göstermek için getirdim. Kimseye emanet edemem. Hep kendim taşıyorum. Yanımdan ayırmadım." dedi.

120 yıllık şehit kaşıkları "Kaşık 2025 Sempozyumu"nda sergileniyor 1

Şehit hatıralarının manevi değerine dikkati çeken Büyükşahin, şöyle konuştu: "57. Alay’da şehit olmak bizler için hem çok hüzünlü hem de çok gurur verici. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Bu, dedemiz Sait’ten kardeşi Sultan Ebeme, oradan da oğlu, yani benim dedem Halil Sarısakal’a uzanan bir hatıra. Bir millet için kaşık bile bu kadar kıymetliyken bir karış toprağını neden versin?"

Büyükşahin, kaşıkların en az 120 yıllık bir geçmişi olduğunu aktardı. Büyükşahin, sempozyuma getirdiği diğer kaşıkların ise Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın sahnesinde kaşık oyunu sergileyen Abidin Ertek’e ait olduğunu kaydetti.

Ertek’in kaşık sanatında önemli bir isim olduğunu belirten Büyükşahin, "Neşet Ertaş ile birçok sahnede yer almış, sahnede kaşık kırma hüneriyle tanınan biridir. O sahnede kırdığı kaşıklar şu anda bende. Ona da saygı ve rahmetlerimi sunuyorum. Ben de bir Türk halk müziği sanatçısı olduğum için Abdal kültürüne büyük ilgi duyuyorum. Bu kültürün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

120 yıllık şehit kaşıkları "Kaşık 2025 Sempozyumu"nda sergileniyor 2

Kaşıkları kendi imkânlarıyla aldığını dile getiren Büyükşahin, sempozyum süresince kaşıkların ziyaretçilerin ilgisine sunulacağını ifade etti.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yangında hayatını kaybedenlerden 2’si 18 yaşından küçük!Yangında hayatını kaybedenlerden 2’si 18 yaşından küçük!
İş yeri sahibi kaçma hazırlıkları yaparken yakalandıİş yeri sahibi kaçma hazırlıkları yaparken yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Safranbolu kültür ve turizm bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.