120 yıllık şehit kaşıkları "Kaşık 2025 Sempozyumu"nda sergileniyor

Safranbolu Belediyesi ev sahipliğinde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Karabük Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen, ‘Kaşık 2025 Sempozyumu’ çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"KAŞIKLIK HAYALLER: 40 ÇOCUK 40 HAYAL"

Etkinlikler çerçevesinde "Kaşıkta Sanat Var: Ustalar ve Çıraklar", "Kaşıklık Hayaller: 40 Çocuk 40 Hayal" ve "Bir Kaşık Bin Hikâye" sergilerinin açılışı yapıldı.

Kırşehir Türk Halk Müziği Bağlama ve Ses Sanatçısı Cengiz Büyükşahin (43),Çanakkale Savaşı’nda 57. Alay’da şehit olan dedesinin dayısı Ali Oğlu Said’e ait 120 yıllık kaşıkları, "Bir Kaşık Bin Hikâye" sergisinde sergilemek üzere Karabük’e getirdi.

Büyükşahin, kaşıkların kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Karşımda duran kaşıklar, Kırşehir’in Kocabey köyünden dedemin amcası Alioğlu Sait’e ait. Kendisi 1915’te Çanakkale’de 57. Alay’da şehit oldu. Kız kardeşinden dedeme kalıyor. Dedemden de bize yadigar kaldı. Bu kaşıkları sempozyuma göstermek için getirdim. Kimseye emanet edemem. Hep kendim taşıyorum. Yanımdan ayırmadım." dedi.

Şehit hatıralarının manevi değerine dikkati çeken Büyükşahin, şöyle konuştu: "57. Alay’da şehit olmak bizler için hem çok hüzünlü hem de çok gurur verici. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Bu, dedemiz Sait’ten kardeşi Sultan Ebeme, oradan da oğlu, yani benim dedem Halil Sarısakal’a uzanan bir hatıra. Bir millet için kaşık bile bu kadar kıymetliyken bir karış toprağını neden versin?"

Büyükşahin, kaşıkların en az 120 yıllık bir geçmişi olduğunu aktardı. Büyükşahin, sempozyuma getirdiği diğer kaşıkların ise Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın sahnesinde kaşık oyunu sergileyen Abidin Ertek’e ait olduğunu kaydetti.

Ertek’in kaşık sanatında önemli bir isim olduğunu belirten Büyükşahin, "Neşet Ertaş ile birçok sahnede yer almış, sahnede kaşık kırma hüneriyle tanınan biridir. O sahnede kırdığı kaşıklar şu anda bende. Ona da saygı ve rahmetlerimi sunuyorum. Ben de bir Türk halk müziği sanatçısı olduğum için Abdal kültürüne büyük ilgi duyuyorum. Bu kültürün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kaşıkları kendi imkânlarıyla aldığını dile getiren Büyükşahin, sempozyum süresince kaşıkların ziyaretçilerin ilgisine sunulacağını ifade etti.

