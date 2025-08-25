13 yaşında, güneş enerjisi ile çalışan arazi aracı yaptı

Kadirli ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Barış Tepegöz ve abisi Onur Tepegöz, hayalindeki elektrikli aracı yapmak için bundan 1,5 yıl önce kolları sıvadı. Metal panel ve oto sanayi sitesinden buldukları parçalarla önce aracın çıtasını oluşturan kardeşler, ardından da araca güneş enerji paneli ile beslenen özel bir akü sistemi taktılar.

Yapımı 1,5 yılda tamamlanan araca, Osmaniye ve Kadirli isminin kısaltması olan Oskar ismini verdiler. Saatte 50 km hızın üzerine çıkabilen ve arazi dahil her şartında ilerleyebilen Oskar’ı görücüye çıkaran kardeşlerin çektiği videolar ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Projenin kardeşi Barış’ın fikri olduğunu belirten Onur Tepegöz, "2024 yılın Şubat ayında Oskar’ın çalışmalarına başlamıştık. İlk taslağı yaptık ardından gerisi geldi.

Amacımız sadece güneş paneli ve batarya ile çalışan bir araç yapmaktı.Her türlü arazi şartında gidebiliyor. Barış içinde güzel bir başlangıç oldu. Umarım daha güzel şeyler yapacağız" dedi.

Barış Tepegöz ise "Off-Road araçlarını çok seviyorum. Onlara benzer bir araç yapmak istedim. Abimin de desteği ile güneş enerjisi ile çalışan bu aracı yaptık. Boş arazide aracı ben de kullanıyorum. oldukça da seviyorum" dedi.

