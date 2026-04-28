HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

13 yaşındaki çocuğa direksiyonu verdi, savunması pes dedirtti

Sultanbeyli’de gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde durdurulan bir otomobilin sürücü koltuğunda 13 yaşındaki çocuk çıktı. Babanın, polisleri, "Çocuğun psikolojisi bozuk" diyerek ikna etmeye çalıştığı anlar ise akıllara durgunluk verdi.

İstanbul Sultanbeyli’de gece saatlerinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, trafik kurallarını hiçe sayan bir olay pes dedirtti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde yaptığı uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde, sürücü koltuğunda 13 yaşındaki bir çocuk çıktı. Araçta yapılan incelemede yaşı küçük çocuğun babası M.Ç.’nin ise yolcu koltuğunda oturduğu tespit edildi. 15 yaşından küçük olan çocuğa cezai işlem uygulanmazken, araç sahibine ise 40 bin TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, sadece sürücü ihlaliyle sınırlı kalmayan aracın zorunlu trafik sigortasının ve muayenesinin de bulunmadığı tespit edildi. Eksikleri nedeniyle araç trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.