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13 yaşındaki çocuğa toplu cinsel istismar skandalı! 9 kişi için karar çıktı

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel istismar davasında yaşanan gelişme gündem oldu. Bartın'da, 13 yaşındaki çocuğa toplu cinsel istismar davasında 9 sanık hakkında tahliye kararı çıktı.

13 yaşındaki çocuğa toplu cinsel istismar skandalı! 9 kişi için karar çıktı

Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna toplu cinsel istismar iddiası infial yaratmıştı. Korkunç olayda aralarında annenin de bulunduğu 33 kişi tutuklanırken 36 sanığın yargılanması başladı.

13 yaşındaki çocuğa toplu cinsel istismar skandalı! 9 kişi için karar çıktı 1

18'İNDEN KÜÇÜK ÇOCUKLAR DA YARGILANIYOR

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı yapılan duruşmada, aralarında annenin de olduğu 24 tutuklu sanık ile tutuksuz 3 sanık hazır bulundu. Yaşı 18'den küçük 9 tutuklu sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

13 yaşındaki çocuğa toplu cinsel istismar skandalı! 9 kişi için karar çıktı 2

Adliye önünde sanık yakınlarının yoğunluk oluşturduğu görülürken, duruşma salonuna sadece sanıklar ve avukatlar alındı.

15 SAATLİK DURUŞMADAN KARAR ÇIKTI

Yaklaşık 15 saat süren duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 sanığın tahliyesine, 1 sanığın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

13 yaşındaki çocuğa toplu cinsel istismar skandalı! 9 kişi için karar çıktı 3

NE OLMUŞTU?

Bartın'da 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı yönünde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

13 yaşındaki çocuğa toplu cinsel istismar skandalı! 9 kişi için karar çıktı 4

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişilerin istismarına uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştı.

Bu kapsamda 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta düzenlenen iddianame, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dosya kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişi tutuklanmıştı.

13 yaşındaki çocuğa toplu cinsel istismar skandalı! 9 kişi için karar çıktı 5
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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